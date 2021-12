Stødige Scholz hopper etter Merkel

NTB

Det tyske parlamentet Forbundsdagen har stemt for Olaf Scholz som ny statsminister. Han er tatt i ed hos presidenten.

Scholz, som er tidligere visestatsminister og finansminister under Angela Merkel, trengte minst 369 stemmer for å sikre seg jobben som statsminister.

Hans sosialdemokratiske parti SPD og de to koalisjonspartnerne, Fridemokratene og De grønne, har til sammen 416 seter i den nye sammensetningen av nasjonalforsamlingen.

Scholz endte med å få 395 av stemmene. Like etter ble han tatt i ed i en kort seremoni hos president Frank-Walter Steinmeier.

Hans sentrum-venstre-regjering, bestående av åtte kvinnelige og åtte mannlige ministre, er den første koalisjonen av sitt slag på et føderalt nivå i Tyskland.

Putin: Vil ha konstruktive bånd

Russlands president Vladimir Putin ønsker seg konstruktive bånd med Tysklands nye leder, heter det i en uttalelse fra Kreml.

– Vi regner med kontinuitet i det at konstruktive bånd vil utvikle seg mellom presidenten og Tysklands nye statsminister, og at tysk side vil fortsette å gå ut fra forståelsen vi har om at det ikke fins noe alternativ til dialog for å løse de vanskeligste forskjellene mellom oss, uttalte talsperson for Kreml, Dmitrij Peskov, onsdag.

EU-kommisjonens leder Ursula von der Leyen har sendt sine gratulasjoner til Scholz, og sier hun ser fram til å jobbe sammen med ham for et sterkere Europa.

– Gratulerer, kjære Olaf Scholz, med å bli valgt og utnevnt til statsminister. Jeg ønsker deg en god start på regjeringstiden og ser fram til et videre tillitsfullt samarbeid for et sterkere Europa, har hun tvitret på sitt morsmål tysk.

Macron hyllet Merkel

Også Frankrikes president Emmanuel Macron har sendt sine lykkønsker til Scholz, samtidig som han hyllet Angela Merkel, som i dag gikk av som statsminister.

– Takk for at du aldri glemte det historien har lært oss, for at du gjorde så mye for oss, med oss, for å føre Europa framover, skriver Macron på Twitter.

Til Scholz sier han at han gleder seg til samarbeidet.

– Vi skal skrive det neste kapitlet sammen. Vi skal gjøre det for franskmenn, for tyskere, for europeere, sier Macron.