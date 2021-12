Innbitt kamp om USAs valglover

En gruppe dannet for å støtte tidligere president Donald Trump jobber nå sammen med republikanerne i den viktige vippestaten Wisconsin for å endre stemmelovgivningen. De må da klare å omgå delstatens demokratiske guvernør Tony Evers (bildet), som er imot endringene. Foto: AP /NTB

NTB

USAs avgåtte president Donald Trumps falske påstander om utbredt juks i fjorårets valg har utløst en innbitt kamp om valglovgivningen i flere delstater.

Trump har siden Joe Biden overtok presidentembetet, holdt fast ved sine påstander om at Demokratene vant valget ved hjelp av omfattende juks. Disse påstandene ble aldri dokumentert og kategorisk avvist både av hans eget justisdepartement og gjennom flere titall rettssaker. Likevel er nå spørsmålet om USAs valglover blitt et hett tema i landets delstater.

Republikanske delstatspolitikere forsøker i en rekke stater å få gjennom nye lover som i stor grad vil sette begrensninger for stemmegivning. Det antas at de restriktive nye reglene vil kunne bedre Republikanernes muligheter til å vinne valg i delstater der det er tett løp mellom partene.

En gruppe dannet for å støtte tidligere president Donald Trump jobber nå sammen med Republikanere i den viktige vippestaten Wisconsin for å endre valglovgivningen.

Flere endringer

Republikanerne argumenterer for at lovendringer er nødvendig for å øke sikkerheten og minske faren for fusk under valg.

Demokratene mener på sin side at endringene vil være udemokratiske blant annet fordi de vil føre til svekket minoritetsrepresentasjon. De frykter at resultatet blir at de som allerede har makten, favoriseres.

Minst 18 delstater har allerede innført til sammen 30 restriktive valglover, mens flere titall andre er under vurdering, ifølge tall fra tankesmia Brennan Center for Justice tidligere i høst.

I september godkjente for eksempel Texas' delstatsforsamling en ny valglov som innebar en rekke begrensninger i forhold til tidligere.

Det kuttes i tiden man kan stemme på søndager, og partiske valgobservatører gis mer makt. I tillegg fjernes flere måter man tidligere har kunnet stemme på. Døgnåpne valglokaler med drive-in er blant det som blir fjernet.

I tillegg nektes valgfunksjonærer å fremme stemmegivning via posten. Det blir vanskeligere for velgere som trenger hjelp, for eksempel med oversettelser.

Vippestat

Konflikten er nå kommet til den viktige vippestaten Wisconsin, der Trumps støtteorganisasjon har kastet seg inn i kampen.

Center for Election Integrity er en del av America First Policy Institute – en organisasjon som ble dannet av Trump-administrasjonen for å fremme hans politikk.

Nå jobber Center for Election Integrity sammen med republikanerne i Wisconsin for å endre valgloven der, en valglov republikanerne selv fikk på plass for flere år siden.

Problemet er at de må klare å omgå den demokratiske guvernøren Tony Evers.

Trumps tidligere talsmann i Det hvite hus, Hogan Gidley, uttalte nylig under et privat møte at Center for Election Integrity nå jobber med folkevalgte og forretningsledere i Wisconsin «for å finne den beste veien» rundt Evers. Den demokratiske guvernøren har sagt at han vil blokkere republikanernes forsøk på å endre reglene.

En av deltakerne på det private arrangementet tok opp uttalelsene og ga opptaket til nyhetsbyrået AP.

Vil omgå guvernøren

Strategien ligner en prosess som også er i gang i Michigan. Republikanere i delstaten er i full gang med å samle inn underskrifter for støtte til å stramme inn lovene som regulerer stemmegivningen.

Også der forsøker de å omgå den demokratiske guvernøren, Gretchen Whitmer, som la ned veto mot et republikansk lovforslag 29. oktober.

Gidleys uttalelser viser altså at prosessen også er i gang i Wisconsin. AP har forsøkt å få en kommentar fra ham, men etter først å ha sagt at han ville fortelle mer om arbeidet sitt i delstaten, har han ikke svart på gjentatte henvendelser.

Leder for den konservative gruppen Common Sense Wisconsin, Bill McCoshen, har fortalt at han møtte Gidley for seks uker siden for å diskutere hvordan de kunne få inn et valgforslag på stemmeseddelen.

McCoshens forslag innebærer at valget avvikles på samme måte over hele Wisconsin; valgtider og -dager må blant annet være de samme over alt.

Kritikere mener en slik ordning vil begrense mulighetene til å stemme for mange grupper.

Vil begrense donasjoner

Forslaget tar også sikte på å hindre private grupper i å gi store donasjoner til delstatens byer, som er dominert av demokrater.

Republikanerne i Wisconsin har også latt seg irritere over at det meste av valgstøtten som ble gitt i fjor, gikk til statens fem største byer, som alle er demokratiske høyborger. Blant andre Facebook-grunnlegger Mark Zuckerberg donerte store summer for å hjelpe til med å finansiere valgkontorer som slet med å håndtere koronaviruspandemien.

Republikanerne mener at pengene kom Demokratene til gode under valget.

Nå vil de at slike donasjoner skal deles likt mellom alle.

Trump tapte valget i Wisconsin med rundt 20.000 færre stemmer enn Joe Biden – Biden fikk noe over 1.630.000 stemmer, mens Trump fikk 1.610.000. I etterkant gikk Trumps valgkampapparat rettens vei, de ønsket blant annet å forkaste over 220.000 forhåndsstemmer i statens to mest demokratiske fylker.

De nådde ikke fram.