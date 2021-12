Avtale i Kongressen om å heve gjeldstaket

Lederne i Senatet har inngått en avtale som åpner for at Demokratene kan heve gjeldstaket på egen hånd og unngå at USA misligholder sin gjeld.