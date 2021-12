WHO: Ingen tegn på at omikron er alvorligere enn delta

NTB

Det finnes ingen indikasjon på at omikronvarianten kan gi alvorligere sykdomsforløp enn deltavarianten av coronaviruset, ifølge Verdens helseorganisasjon (WHO).

WHO opplyser også at de eksisterende koronavaksinene bør kunne beskytte folk mot de alvorligste utfallene av covid-19.

– Vi har svært effektive vaksiner som har vist seg effektive mot alle variantene til nå når det gjelder alvorlig sykdom og sykehusinnleggelse, og det er ingen grunn til å tro at det ikke vil være slik også for omikronvarianten, sier WHOs krisedirektør Michael Ryan i et intervju med nyhetsbyrået AFP.

Men han understreker at det trengs mer forskning.