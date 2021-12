WHO: Vaksinekrav bør være siste utvei – barnevaksinering bør vurderes

NTB

Vaksinekrav bør være aller siste utvei, mener Verdens helseorganisasjon (WHO), som likevel mener det kan være et aktuelt alternativ.

– Obligatorisk vaksinering bør være absolutt siste utvei og bør kun innføres når alle andre mulige alternativer for å øke vaksinasjonsgraden er forsøkt, sier WHOs Europa-sjef Hans Kluge tirsdag.

Mange land har åpnet for å kreve at innbyggerne tar coronavaksine. I blant annet Østerrike blir det i februar obligatorisk å ta vaksine, mens en rekke andre land vurderer å følge etter, deriblant Tyskland.

Kluge sier at dette har gitt resultater enkelte steder, men påpeker at årsakene er sammensatte. Han advarer om at et slikt krav vil kunne få konsekvenser for tilliten til myndighetene.

Samtidig er smitten på vei opp i en rekke land, og Kluge peker på at økningen er spesielt høy i alderen 5–14 år.

Barna bør beskyttes bedre mot covid-19, men man bør unngå stengte skoler og hjemmeundervisning og heller ty til munnbind-påbud i klasserommene, lyder oppfordringen fra Kluge, som også mener vaksinering er veien å gå.

– Å vaksinere barn burde være oppe til diskusjon og bør vurderes på nasjonalt nivå, sier han.