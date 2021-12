Børsnedgang i Asia

En mann går forbi en børstavle utenfor et meglerhus i Tokyo i forrige måned. Illustrasjonsfoto: Eugene Hoshiko / AP / NTB

NTB

De toneangivende børsene i Asia startet uken med nedgang da de åpnet mandag. Markedet preges av bekymring knyttet til mulig renteøkning i USA.

Nikkei-indeksen i Tokyo var ned 0,81 prosent kort tid etter børsåpning. Den bredere Topix-indeksen gikk ned 0,53 prosent.

I Hongkong falt Hang Seng-indeksen 1,07 prosent da den åpnet. I Fastlands-Kina gikk derimot Composite-indeksen på Shanghai-børsen opp 0,25 prosent da den åpnet, mens Composite-indeksen på Kinas andre børs i Shenzhen startet så vidt ned.

Frykt for at USAs sentralbank på sitt desember-møte kan komme til å sette opp styringsrentene, trekkes fram som en forklaring på at uken starter med nedgang i Asia.