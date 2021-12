Minst tolv soldater drept i angrep i Niger

NTB

Minst tolv soldater og flere titalls angripere er drept i et sammenstøt i Niger, opplyser landets forsvarsdepartement.

Ytterligere åtte soldater ble såret i sammenstøtet med det som departementet kaller «hundrevis av væpnede terrorister».

Flere motorsykler som angriperne brukte, ble ødelagt, og kommunikasjonsutstyr som de hadde, ble beslaglagt.

Soldatene hadde forsvart seg ved å drepe flere titalls angripere før de ble overveldet av antallet, ifølge departementet. Forsterkninger fra områder rundt ble sendt til stedet, og med luftstøtte ble de gjenværende angriperne tvunget til å gjøre retrett, opplyser departementet.

Bekreftelsen kom søndag kveld, etter at en talsmann for hæren tidlig på dagen hadde opplyst til nyhetsbyrået DPA at 29 soldater og 79 militante ble drept i angrepet.

Det fremgår ikke av meldingene når angrepet fant sted, men det fant sted rundt 5 kilometer fra Fantio i Tillaberi-regionen, vest i landet.

Denne delen av Niger blir jevnlig utsatt for angrep fra jihadistgrupper knyttet til al-Qaida og IS. Også Boko Haram er til stede i denne sørvestlige delen av Niger, som grenser til Nigeria.