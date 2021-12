Barrow erklært vinner i Gambia – opposisjonen protesterer

NTB

Opposisjonsleder Ouasinou Darboe avviser valgresultatene som viser at sittende president Adama Barrow vant i Gambias presidentvalg.

Barrow, som vant valget over diktator Yahya Jammeh for fem år siden, ble av Gambias valgkommisjon erklært vinner av valget sent søndag kveld.

Kommisjonens leder Alieu Momarr Njai kunngjorde valgseieren overfor journalister noen timer etter at opposisjonskandidater hadde avvist foreløpige resultater som viste at Barrow ledet over Darboe.

Darboe, som er leder for United Democratic Party (UDP), var flankert av den uavhengige kandidaten Essa Mbye Faal, og Mama Kandeh, leder av partiet Gambia Democratic Congress (GDP). Darboe leste opp en felles uttalelse der det heter at opposisjonen avviser resultatkunngjøringen fra valgkommisjonen og oppfordrer gambierne til ro mens resultatene undersøkes.

UDP-tilhengere hevder resultatet var rigget til fordel for Barrow, men har så langt ikke lagt fram noen bevis for anklagen.

Valget blir sett på som en test for den demokratiske overgangen i Gambia, der Jammeh regjerte i 22 år etter å ha tatt makten i et kupp i 1994.

Tidligere søndag oppfordret Ernest Bai Koroma, leder for en gruppe valgobservatører utsendt fra den vestafrikanske samarbeidsorganisasjonen Ecowas, alle kandidatene til å godta valgresultatet.

– Det er ingen vinner eller taper. Den eneste vinneren er det gambiske folket, sa han.