Dødstallet stiger etter vulkanutbrudd i Indonesia

Redningsarbeidere og landsbybeboere evakuerer en person fra et område som er berørt av vulkanutbruddet søndag. Foto: Trisnadi / AP / NTB

NTB

13 mennesker er så langt funnet døde etter vulkanutbruddet på Java i Indonesia. Mange flere har fått brannskader, og for 16 av dem skal tilstanden være kritisk.

Redningsarbeidet pågår for fullt etter utbruddet lørdag øst på øya Java.

Minst elleve landsbyer i distriktet Lumajang er dekket av vulkansk aske og gjørme som oppsto da asken blandet seg med regn. Hus og biler er delvis begravd, og husdyr er blitt kvalt til døde.

Et stort antall mennesker fikk alvorlige brannskader da glovarm aske, røyk og lava strømmet ut av vulkanen Semeru.

– Antall døde er nå 13. Redningsmannskapene fant flere omkomne, opplyste krisehåndteringsetatens talsmann Abdul Muhari søndag.

Utløst av uvær

Sju mennesker er registrert som savnet, og det antas at to av disse kan være i live. De er ennå ikke blitt forsøkt reddet siden bakken i området er svært varm.

Så langt er 57 mennesker innlagt på sykehus etter katastrofen. Blant disse er det to gravide kvinner. Tilstanden beskrives som kritisk for 16 mennesker som har fått svært alvorlige brannskader.

Vulkanutbruddet ble utløst av kraftig uvær og flere dager med regn, ifølge Eko Budi Lelono, som leder et senter for geologisk overvåking i Indonesia.

Store mengder nedbør førte til at en lavadom kollapset på toppen av den 3.676 meter høye vulkanen.

Flyktet i panikk

Vulkanen hadde vært aktiv siden fredag da det kraftige utbruddet plutselig ble utløst.

Lokale beboere flyktet i panikk, men noen sørget likevel for å filme det som skjedde med mobiltelefoner. Opptakene viser mennesker som roper mens de løper bort fra en stor askesky som nærmer seg.

Lavastrømmen beveget seg så langt som 800 meter fra krateret og ned til ei elv. Folk er blitt bedt om å holde seg minst fem kilometer unna krateret.

Minst 900 mennesker måtte rømme fra hjemmene sine og søke tilflukt i moskeer, skoler og samfunnshus.

Ildringen

Ifølge talsmannen Abdul Muhari er ti mennesker hentet ut av området i live av redningsarbeidere. En lokal TV-stasjon melder at disse er lokale arbeidere som jobber i et sandtak.

Indonesia ligger langs den såkalte ildringen rundt Stillehavet og har nærmere 130 aktive vulkaner.

I 2018 omkom over 400 mennesker i en tsunami som ble utløst av et undersjøisk skred etter et vulkanutbrudd mellom Java og Sumatra.

Semeru spydde lørdag ut aske som spredte seg opptil fire kilometer fra krateret. Minst én bru i området ble ødelagt av en strøm av aske og lava blandet med regnvann.