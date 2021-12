Du har stor påvirkning på klimautslippet ditt, men ikke slik mange tror

Bård Amundsen - Forskning.no

Mye av klimautslippet kan spores tilbake til valg du gjør hver dag.

Når folk blir spurt hva de gjør for klimaet i hverdagen, svarer mange at de kildesorterer avfallet sitt hjemme.

Men det har antakelig liten effekt på klimautslippet ditt sammenlignet med mye annet du kan gjøre, ifølge norske forskere.

Å bytte ut plastikkposen i butikken med en mer eller mindre økologisk bomullspose har neppe heller noen positiv effekt på klimaet, ifølge danske forskere.

Vask vinduene og behold mobilen

Om du derimot vasker vinduene hjemme med jevne mellomrom, eller om du beholder den siste PC-en eller mobiltelefonen du kjøpte ett år lenger, så utgjør det en klart målbar forskjell for klimaavtrykket du setter.

En gruppe finske studenter har lagd appen Carbon Donut. Den er raskt blitt populær i Finland. Appen gjør det enklere for deg å foreta gode klimavalg.

– Vi vil hjelpe folk å forstå hva de kan gjøre for klimaet i hverdagen som virkelig skaper en forskjell, sier Amanda Rejström til finske Hufvudstadsbladet.

Disse har lagd den nye karbonappen. Amanda Rejström er nummer to fra høyre. Les mer Lukk

Mastergrad om klimautslipp

Rejström brukte mastergraden sin ved det finske Aalto-universitetet til å finne ut mer om vanlige folks klimautslipp. Sammen med to studievenner lagde hun deretter en bedrift med mål om hjelpe folk til å bli mer klimavennlige i hverdagen.

Mobilappen Carbon Donut gjør akkurat det.

– Vi ville selv forstå hvor mye ulike handlinger vi kan gjøre for klimaet virkelig betyr. Betyr det mest å installere solcellepaneler på taket eller betyr det mer å unngå å spise rødt kjøtt?

– Appen vår hjelper folk å finne ut hva som er best å gjøre ut fra et klimaperspektiv, forteller Rejström.

At folk flest også i Finland tror at kildesortering av avfallet er det viktigste de kan gjøre i hverdagen, viser hvor vanskelig dette er for mange.

Vi må ikke alle gjøre akkurat det samme

At vi skal jobbe sammen for mindre klimautslipp, betyr ikke at alle må gjøre akkurat det samme. Vi er ulike mennesker og vi kan gjøre forskjellige valg.

– Det fins mange ulike livsstiler og mange måter å leve klimasmart, understreker Rejström.

– Alle behøver ikke å gjøre det samme.

Du må ikke slutte å reise og du må heller ikke slutte å spise kjøtt. Det som behøves er mange små skritt i retning av et mer klimasmart samfunn.

Det er lett å dytte ansvaret over på politikerne eller noen andre. Men initiativtagerne bak Carbon Donut mener at 70 prosent av klimautslippet vårt har sammenheng med en rekke valg vi selv gjør i hverdagen.

Plukk de fruktene som henger lavest

Selv synes Rejström at det kan være morsommere å gå og leie seg et pent antrekk, framfor å kjøpe det.

– Da kan jeg gå med nye antrekk i alle selskaper jeg skal i, sier hun til Hufvudstadsbladet.

Finnene bak Carbon Donut-appen er opptatt av å hjelpe deg med å plukke de fruktene som henger lavest, om du vil gjøre mest mulig for klimaet i hverdagen.

De er også opptatt av at reisen mot et mer klimasmart samfunn ikke bare innebærer å måtte avstå fra noe. Det kan også innebære å få noe, for eksempel i form av et litt enklere liv.

10 tips du kan bruke i hverdagen

Her er 10 tips fra finnene som du kan velge blant i hverdagen:

Storfekjøtt er en stor kilde til klimautslipp. Dropper du kjøttdeigen i tacoen eller bolognesen, så kan du redusere klimautslippet ditt med hele 1,6 kilo. Plantebasert vegetarkjøttdeig er etter hvert blitt veldig bra og smaker nå nesten det samme som vanlig kjøttdeig. Synes du dette er drastisk, så prøv å erstatte iallfall halvparten av kjøttdeigen med svarte bønner. En elbil har større utslipp før den tas i bruk enn en fossilbil. Carbon Donut legger ikke skjul på at dette også er en del av regnestykket. Les mer Lukk Skrur du ned temperaturen i huset med 1 grad så reduserer du energiforbruket til oppvarming med 5 prosent. Slik kan du også enkelt kutte strømregningen. Verdens helseorganisasjon (WHO) anbefaler en innetemperatur i hus på mellom 19 og 21 grader. Beholder du mobiltelefonen din i seks måneder ekstra, så sparer du klimaet for et avtrykk tilsvarende 14 kilo CO2. Lenge siden du sjekket lufttrykket i dekkene på bilen? Kjører du med for lavt lufttrykk så øker drivstofforbruket ditt. Samtidig slites dekkene mer. Her kan du regne med å spare 1,5 kilo karbonutslipp om du måler lufttrykket en gang, mener de finske forskerne. Dusjing krever mye varmtvann og dermed mye energi. Etter oppvarming av huset, er varmtvannet den viktigste utgiften på strømregningen din. Om alle innbyggerne i Norden dusjer 2 minutter mindre hver dag, så tilsvarer det et helt atomkraftverk, ifølge finnene. Lenge siden du tinte av fryseboksen? Gjør du det, får du ikke bare mindre is og mer plass til mat i fryseren. Du kan også regne med å spare klimaet for over 3 kilo med CO2-utslipp. Fryseboksen bør tines av minst to ganger i året. Lyset som kommer inn gjennom vinduene er en viktig bidragsyter til oppvarming av boliger. Vasker du skitne vinduer, kan du regne med å øke oppvarmingseffekten fra lyset utenfra med inntil 40 prosent. I tillegg får du rene vinduer. Du kan notere 3 kilo mindre CO2-utslipp om du tar en runde med såpe, klut og nal over vinduene, ifølge finnene bak Carbon Donut. Carbon Donut gjør det enklere for deg å foreta klimavalg i hverdagen. En kalkulator gjør det lett å regne på hvor mye CO2 du sparer klimaet for. Les mer Lukk Har du fortsatt ikke byttet ut alle lyspærene i huset med moderne LED-lyspærer? Bruker du gammeldagse lyspærer kan lys fort stå for 10 prosent av energiutgiftene i et hjem. Med LED-lyspærer blir forbruket mye mindre og strømregningen tilsvarende lavere. Bruk litt tid til å forstå de nye LED-lysene. Butikker som Europris, Claes Ohlson, Rusta og Biltema har ofte egne informasjonstavler der du finner LED-lyspærene. Å bytte til elbil eller å benytte bildeling framfor å eie egen bil, er kanskje det enkelttiltaket du kan gjøre som på litt sikt sparer klimaet for aller mest utslipp. Å sykle til jobben, flytte nærmere arbeidsplassen eller å jobbe mye hjemmefra er andre tiltak som virkelig monner. Det samme gjelder selvfølgelig kortreiste ferier. Og vil du ut og fly, så sparer du fort 20 prosent av klimagassutslippene fra flyturen gjennom å velge å reise med et flyselskap som bruker nye fly. Ganske enkelt fordi disse flyene bruker mindre drivstoff. Dermed kan du fort regne 10 kilo mindre CO2-utslipp på flyturen. Dropper du hele weekendturen til Barcelona betyr det 700 kilo mindre CO2-avtrykk.





Kilder og referanser:

Hufvudstadsbladet: «Amanda Rejström: En klimatsmart vardag handlar inte om att avstå – utan om att leva bättre», 5. november 2021

Spark Sustainability: «The methods and data behind the Carbon Donut».

(Denne saken ble først publisert på Forskning.no).