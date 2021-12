Fredelig valg i Gambia uten diktator

NTB

Stemmetellingen er i gang i Gambia, som lørdag avholdt et fredelig presidentvalg – det første på flere tiår uten diktator Yahya Jammeh som kandidat.

Sittende president Adama Barrow og hans to koner avla stemme i et valglokale i hovedstaden Banjul. Han sa at selv om han er sikker på seier.

Valget regnes som en test for Gambias unge demokrati. Fem partier stiller, i tillegg til en uavhengig kandidat.

De offisielle resultatene er ventet søndag.

Jammeh styrte Gambia med hard hånd i 22 år og anklages blant annet for å ha sendt dødsskvadroner etter sine motstandere.

Etter omfattende press fra andre land i regionen ble han i 2017 tvunget til å overlate makten til Barrow, som overraskende hadde vunnet valget seks uker tidligere.