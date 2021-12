NTB

Reisende til Storbritannia må fra tirsdag ha en negativ coronatest før avreise, opplyser regjeringen.

Innstrammingene vil tre i kraft tirsdag, opplyser helseminister Sajid Javid lørdag kveld ifølge BBC.

Dagens regler tilsier at tilreisende må gå i selvisolasjon inntil de tester negativt innen to dager etter ankomst.

Regjeringen har vært under press den siste uka for å skjerpe reglene ytterligere for å dempe spredningen av den nye coronavarianten omikron.