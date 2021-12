Europeiske land vurderer samarbeid for å sende ambassadører tilbake til Kabul

NTB

Frankrikes president Emmanuel Macron sier flere europeiske land planlegger et samarbeid for å kunne sende diplomater tilbake til Afghanistan.

I Doha lørdag sa Macron at det er snakk om å etablere et felles sted for diplomatiske representanter fra flere land.

– Dette kan gjøre det mulig for ambassadørene våre å være til stede, sa presidenten, ifølge nyhetsbyrået Reuters.

Han understreket at dette ikke vil innebære noen anerkjennelse av Taliban-regimet.

Vestlige land trakk sine diplomater ut av Afghanistan da Taliban erobret makten i landet i august i år. Også EU har antydet at det snart igjen kan bli mulig å ha diplomatisk tilstedeværelse i landet.