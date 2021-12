Ettersøkte foreldre pågrepet i USA

Flagg på halv stang utenfor skolen i Oxford i Michigan der fire elever ble drept tirsdag. Foto: Jake May / The Flint Journal / AP / NTB

NTB

Foreldrene til gutten som er siktet for fire drap på en skole i Michigan i USA, er pågrepet.

Det bekrefter politiet, etter at flere medier meldte at paret ble pågrepet i Detroit natt til lørdag lokal tid.

Paret ble funnet i første etasje i et industribygg, skriver CNN. Kjøretøyet deres var blitt funnet i nærheten noe tidligere.

Begge foreldrene er siktet for uaktsomt drap etter at deres 15 år gamle sønn skal ha åpnet ild på en skole i byen Oxford tirsdag. Fire medelever ble drept og sju andre personer såret.

Påtalemyndigheten mener foreldrene begikk «sjokkerende handlinger» da de kjøpte et halvautomatisk våpen på Black Friday og gjorde det tilgjengelig for 15-åringen.

Senere motsatte de seg at han ble hentet hjem fra skolen etter et funn av en foruroligende tegning og ord som tydet på at gutten trengte hjelp. Noen timer senere ble drapene begått.

Myndighetene utlovet en dusør på 10.000 dollar for opplysninger som førte til at foreldrene ble pågrepet. 15-åringen, som er siktet for drap og terrorhandling, nekter straffskyld.