Foreldrene til skoleskytter siktet for uaktsomt drap

NTB

Foreldrene til 15-åringen som er siktet for å ha drept fire medelever på en skole i Michigan i USA, er siktet for uaktsomt drap og har meldt seg for politiet.

Det opplyser påtalemyndigheten i Oakland County fredag.

– Siktelsene har til hensikt å holde enkeltpersonene som bidro til denne tragedien, ansvarlige, og også sende et budskap om at våpeneiere har et ansvar, sier aktor Karen McDonald.

15-åringens far hadde kjøpt det halvautomatiske våpenet som sønnen brukte i skoleskytingen i byen Oxford i delstaten Michigan tirsdag. I tillegg til de fire drepte elevene ble seks andre elever og en lærer såret.

15-åringen er siktet for drap og terrorhandling. Han nekter straffskyld.

– Sjokkerende handlinger

Påtalemyndigheten mener foreldrene sviktet ved å ikke gripe inn på dagen skytingen skjedde, til tross for at de hadde blitt konfrontert med tegninger og beskjeden «blod overalt», som var funnet på guttens pult.

– Foreldrene begikk sjokkerende handlinger, fra å kjøpe våpenet på Black Friday og gjøre det tilgjengelig for gutten, til å motsette seg at han ble fjernet fra skolen etter at foreldrene var blitt innkalt til et møte der noen timer før skytingen skjedde, uttaler McDonald.

– Jeg forventer at foreldre og alle andre besitter menneskelighet og at de griper inn og setter en stopper for en potensiell tragedie. Konklusjonen min er at det var definitivt en grunn til å anta at dette individet var farlig og forstyrret, sier hun.

Søk etter foreldrene

Gjennom dagen fredag søkte politiet etter foreldrene. Senere på dagen uttalte sheriff Mike Bouchard at foreldrenes advokat Shannon Smith hadde gått med på å la seg pågripe hvis det ble tatt ut siktelser, men at han ikke hadde vært i stand til å oppnå kontakt med dem.

Senere fredag skulle foreldrene ha møtt opp til et rettsmøte.

Smith uttalte på sin side at foreldreparet ikke var på rømmen, men at de hadde forlatt byen tidligere i uken «av hensyn til sin egen sikkerhet».

– De er på vei tilbake for å stille opp til rettsmøtet, sa Smith til AP.

Bilde og video

15-åringen var sammen med faren da faren kjøpte våpenet i en lokal våpenbutikk. Gutten la ut et bilde av våpenet på Instagram, og skrev: «Jeg fikk nettopp min nye skjønnhet i dag», etterfulgt av et hjertesymbol.

I løpet av helgen etter Black Friday, skrev guttens mor i sosiale medier at «i dag er det en mor- og sønn-dag der han tester ut sin nye julegave», ifølge aktor.

Ifølge politiet spilte gutten inn en video på mobiltelefonen kvelden før angrepet. Videoen ble ikke lagt ut på nettet, men ifølge politiet sa han på opptaket at han planla en skoleskyting dagen etter.

Samme dag la en lærer på skolen merke til at 15-åringen søkte på ammunisjon på telefonen i en av timene, og meldte fra til skoleledelsen.

Guttens mor ble kontaktet av skolen, men hun svarte ikke på beskjedene. McDonald sier at moren samme dag sendte en tekstmelding til sønnen sin, der hun skrev:

– Haha, jeg er ikke sint på deg. Du må lære deg å ikke bli tatt.

Urovekkende tegning

Få timer før skytingen skjedde, ble foreldrene innkalt til møte etter at en lærer på guttens pult hadde funnet en tegning av en pistol, sammen med ordene «Tankene stanser ikke. Hjelp meg». Der var det også en tegning av en kule, en person som var blitt skutt, og ordene «livet mitt er verdiløst» og «verden er død», ifølge McDonald.

Foreldrene ble forelagt tegningen på møtet og oppfordret til at de måtte skaffe gutten rådgivningshjelp innen 48 timer.

McDonald sier foreldrene motsatte seg å ta med seg sønnen. hjem, og at han derfor kunne gå tilbake til undervisningen. Senere gikk han inn på et skoletoalett, og kom ut etterpå med våpenet, som han hadde skjult i skolesekken, og begynte å skyte.

Ulåst

– Oppfatningen av at en forelder kunne lese disse ordene og også vite at sønnen hadde tilgang på et dødelig våpen som de hadde gitt ham, er samvittighetsløst, og jeg mener det er en kriminell handling, sier McDonald.

15-åringen skjøt minst 30 skudd og ladet våpenet på nytt mens medelever flyktet fra stedet. Elever og lærere låste seg inne på klasserom, slik de hadde blitt lært opp til å gjøre under øvelser, og noen forsvant ut via vinduene.

McDonald sier at moren, da hun fikk vite om skytingen som hadde funnet sted, sendte en tekstmelding til sønnen der hun skrev:

– Ethan, ikke gjør det.

Faren kontaktet deretter nødsentralen og meldte at våpenet var borte fra huset, og at han mente at sønnen kan ha vært skytteren.

Våpenet var blitt oppbevart ulåst i en skuffe på foreldrenes soverom, ifølge McDonald.