Russland håper på snarlig møte mellom Putin og Biden

NTB

Kreml håper på et møte mellom Vladimir Putin og Joe Biden allerede neste uke. Ukraina-konflikten skaper et stadig mer anstrengt forhold mellom USA og Russland.

Biden uttalte fredag at han vil gjøre det «svært, svært vanskelig» for Russland å iverksette en invasjon av Ukraina.

Ukraina har på sin side advart om at en slik invasjon kan skje allerede i januar. Landets regjering anslår at det nå står nesten 100.000 russiske soldater ved den ukrainske grensen.

Amerikansk etterretning mener en russisk offensiv kan starte på nyåret, og at den kan omfatte rundt 175.000 russiske soldater, ifølge en ikke navngitt kilde i Det hvite hus.

Russiske myndigheter avviser imidlertid at de planlegger å invadere nabolandet. I stedet varsler Kreml at det jobbes med å arrangere et digitalt møte mellom Putin og Biden, muligens allerede i neste uke. Dagsordenen er klar, men USA har foreløpig ikke bekreftet noe tidspunkt, ifølge Jurij Usjakov, en utenrikspolitisk rådgiver i Kreml.

Anstrengt forhold

Samtalen skal dreie seg om Ukraina, Afghanistan, atomavtalen med Iran og forholdet mellom Russland og USA, ifølge Usjakov.

USA og Russland har nå et mer anstrengt forhold enn de har hatt på flere tiår. Det skyldes en rekke saker der de to landene er på kollisjonskurs, samt amerikanske sanksjoner mot Russland.

På et Nato-møte tidligere i uka sa USAs utenriksminister Antony Blinken at det finnes «bevis for at Russland har planlagt betydelige aggressive handlinger mot Ukraina».

Russland vil ha Nato-garanti

Russlands utenriksminister Sergej Lavrov svarte med å advare Nato mot å utplassere soldater for tett på den russiske grensen.

President Vladimir Putin ønsker bindende garanti om at Nato ikke må utvides til å omfatte Ukraina. Dette budskapet kommer Putin til å legge fram for Biden i den planlagte telefonsamtalen, opplyste Kreml fredag.

Ukraina ønsker å bli medlem i alliansen.

Etter Kremls utspill om Nato-garanti, sa Biden senere fredag at han ikke kommer til å gi etter for noen krav.

– Jeg godtar ikke noen rød linje fra noen som helst, sa Biden.