Ny teori om hvorfor eldre kvinner oftere får tvillinger

Toeggede tvillinger er naturens måte å gi eldre kvinner dobbelt så stor sjanse for å få i hvert fall ett barn, ifølge en ny studie.

Marte Dæhlen - Forskning.no

Tvillinger er en biologisk tilpasning fra naturens side som skal doble sjansen for å få barn hos eldre kvinner, ifølge australske forskere.

Det er mye vi vet om kvinner over 30 år og tvillinger. De har for eksempel større sjanse for å bli gravide med toeggede tvillinger, og risikoen for spontantaborter er større.

Men det vi ikke vet, er hvorfor det er sånn.

Nå mener forskere fra Australia å ha funnet årsaken – i evolusjonen:

Naturen gir kvinner over en viss alder dobbel så stor sjanse for å bli gravide.

Studien ble publisert i det vitenskapelige tidsskriftet Nature Ecology and Evolution i fjor.

Kompensere for lavere fruktbarhet

Toeggede tvillinger er de som ikke nødvendigvis likner på hverandre og som kan være av forskjellig kjønn. Da de ble unnfanget, ble to forskjellige eggceller befruktet med hver sin sædcelle.

Jo eldre kvinner blir, jo oftere får de doble eggløsninger og mulighetene er større for at begge blir befruktet.

Den nye teorien om hvorfor dette skjer, er følgende:

De doble eggløsningene er naturens måte å doble sjansene for å føde et friskt barn.

Større sjanse for å miste et barn

Ifølge forskerne er det ikke nødvendigvis meningen fra naturens side at begge tvillingene overlever.

– Studien vår viser at sannsynligheten for å forløse to egg øker jo eldre kvinner blir på grunn av en evolusjonær tilpasning som kompenserer for den lave fruktbarheten deres, sier professor Joseph Tomkins ved The University of Western Australia School of Biological Sciences, i en pressemelding. Han er en av forskerne bak studien.

For eldre kvinner har ikke bare større sjanse for å bli gravide med tvillinger, de også har større sjanse for å miste et av dem.

– Denne strategien dobler reproduksjonssuksessen og forklarer sammenhengen mellom økningen i antall tvillingfødsler og kvinnens alder, sier han.

Derfor mener forskerne at den doble eggløsningen er en slags evolusjonær forsikringsavtale som skal kompensere for lavere fruktbarhet.

Naturen ønsker at vi reproduserer oss

Britt Ingjerd Nesheim er professor i fødselshjelp og kvinnesykdommer ved Universitetet i Oslo. Hun har undervist medisinstudenter i årevis om reproduksjon.

– Dette er en veldig morsom hypotese, sier hun om teorien til forskerne i Nature.

– Naturen ønsker jo at vi reproduserer oss så mye som mulig. Tvilling-teorien bekrefter dette når den viser at toeggede tvillinger også har en evolusjonær forklaring, sier hun til forskning.no.

Den ene tvillingen er et biprodukt

Ved å bruke simuleringer og modeller viser forskerne at i en befolkning, vil evolusjonen favorisere et scenario der to egg blir forløst, men der bare ett av barna overlever.

Sannsynligheten for å få minst ett levende barn i et tvillingsvangerskap, kompenserer for den økte risikoen et tvillingsvangerskap er, ifølge forskerne.

– Det betyr altså at toeggede tvillinger er et biprodukt av en evolusjonær tilpasning for fruktbarhet, heller enn en måte å øke reproduksjonen ved å føde to barn, forklarer Tomkins i pressemeldingen.

