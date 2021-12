Flight 19: Mysteriet i Bermuda-triangelet

Fem av den amerikanske marinens TBM Avenger torpedo bombefly av denne typen forsvant sporløst under en militærøvelse i desember 1945.

For 76 år siden ble Florida-marinens «rutinemessige» militærøvelse, med seks fly og 27 menn, skrevet inn i historiebøkene som starten på legenden om Bermuda-triangelet. Et mysterium som fortsatt ikke er løst.

Bermuda-triangelet er betegnelsen på et område på ¨rundt 2,5 millioner kvadratmeter vest i det nordlige Atlanterhavet, nord for Karibia mellom Bermuda, Puerto Rico og Floridas sydligste spiss. En rekke skip og fly skal ha forsvunnet her på uforklarlig vis. En av de mest kjente historiene handler om Flight 19.

Det hele beskrives som en rutinemessig treningsøvelse for marinens flystasjon i Fort Lauderdale, Florida. I dag er det 76 år siden Flight 19. Et mysterium som til den dag i dag fortsatt ikke er i nærheten av en forklaring. Fem TBM Avenger torpedo bombefly, 14 marinesoldater og et redningsfly med 13 menn forsvant sporløst i det såkalte Bermuda-triangelet, også kjent som «dødens triangel».

Ruten

5. desember 1945. Klokken er 14.10. Fem TBM Avenger torpedo bombefly har nettopp tatt av fra marinens flystasjon i Florida og begitt seg ut på det som skulle bli deres siste øvelse noensinne. De fem flyene, kjent som «Flight 19», skulle utføre øvelsen «Navigation Problem Number One». I første etappe av øvelsen skulle mannskapet fly øst fra kysten i Florida, for så å slippe bomber over et område kalt «Hens and Chickens Shoals».

Deretter gikk turen nordover forbi den nordligste av øyene på Bahamas, Grand Bahama. Etter dette skulle kursen endres for tredje gang, denne gangen sør-vest - tilbake til basen.

Øvelsen var ledet av løytnant Charles C. Taylor, en erfaren pilot og veteran som hadde vært med på flere oppdrag under andre verdenskrig.

Slik så ruten til Flight 19 ut. Ved den gule trekanten, ble bombingen utført over området som har fått kallenavnet «Hens and Chickens Shoals».

Mistet retningssansen

Til å begynne med gikk alt som planlagt. 20 minutter etter Taylor og de fem flyene forlot Florida, utførte de bombingen over Hens and Chickens Shoals. På vei nordover mot Grand Bahama, ble Flight 19 møtt av et tett skydekke, kraftig vind og regnvær. Det var her ting begynte å gå galt.

Ifølge History Channels nyhetsnettsted History.com skal Taylors flykompass ha opplevd flere funksjonsfeil, og den ledende piloten skal ha blitt overbevist om at mannskapet nå beveget seg i feil retning.

Løytnant Robert F. Cox, en av marinens flyinstruktører, var ute og fløy ved Floridas kyst da han hørte Flight 19-mannskapet på radioen.

Flere av pilotene skal nå ha vært usikre på hvor de befant seg.

Cox kontaktet flystasjonen for å informere om at mannskapet var i trøbbel, før han tok kontakt med Flight 19 for å høre om de trengte assistanse.

«Begge kompassene mine fungerer ikke, og jeg prøver å finne Ft. Lauderdale. Jeg er over land, men det er ødelagt. Jeg er sikker på at vi befinner oss i Florida Keys, men jeg vet ikke hvor langt sør vi er», svarte Charles Taylor usikkert.

Kommunikasjonen brutt

Dette bar ingen mening. Kun en time tidligere befant de fem bombeflyene seg på Bahamas, men nå trodde Taylor plutselig at flyene hadde rotet seg flere hundre kilometer ut av kurs og havnet i Florida Keys, en streng med rundt 1700 øyer i sørøstlige USA.

Etter 20 minutter uten noen form for kommunikasjon, hørte flytårnet plutselig stemmen til en av pilotene fra Flight 19, men denne gangen var det ikke Charles Taylor.

«Det ser ut som vi er på vei inn i hvitt vann. Vi er fortapt», skal piloten ha sagt ifølge den offisielle nettsiden til den amerikanske marinen, Naval History and Heritage Command.

Minutter senere ble kommunikasjonen med Flight 19 brutt.

Bermuda-triangelet er kallenavnet på et område på cirka 2,5 millioner kvadratmeter vest i det nordlige Atlanterhavet, nord for Karibia mellom Bermuda, Puerto Rico og Floridas sydligste spiss.

Omfattende søk

19.30 samme kveld, sendte marinen ut to flybåter for å søke etter de savnede bombeflyene. 20 minutter senere mistet flytårnet kontakten med en av flybåtene, og siden har heller ikke det, eller de 13 personene om bord, blitt funnet.

Da solen sto opp dagen etter, 6. desember, ble over 300 fly og båter fra marinen sendt ut i et omfattende søk, med håp om å finne de savnede. Søket pågikk i fem dager og dekket over 770 millioner kvadratmeter, men til ingen nytte. Det ble ikke funnet så mye som en liten oljeflekk. Flyene var sporløst forsvunnet

– De bare forsvant. Vi hadde hundrevis av fly ute for å lete, og søkte over land og vann i flere dager, sier en av marinens løytnanter, David White, ifølge History.com.

UFO og undervannsby

Etter den mystiske forsvinningen har flere teorier om hva som egentlig skjedde blitt publisert i forskjellige medier.

Noen mener flyene ble slukt av Bermuda-triangelet, andre har hevdet det ligger noe overnaturlig bak forsvinningen.

Den nasjonale nyhetstjenesten til Nine Network i Australia, 9news, skriver at flere har spekulert i om det var UFO-er som var ansvarlige for forsvinningen, mens andre har lurt på om de kan ha blitt slukt av en undervannsby.

Det pågår stadig dykkinger og søk i området den dag i dag, og selv om det har blitt funnet flere militære fly og båter i området, er det ingen av disse som samsvarer med dem som forsvant den kalde vinterdagen i 1945.