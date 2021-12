80 prosent av kvinnene i enkelte indiske stater rettferdiggjør at menn slår konene sine

Samlet sett var det færre menn som mente det samme.

I India viser en ny undersøkelse at så mange som 80 prosent av kvinner i enkelte stater mener at det i gitte situasjoner kan rettferdiggjøres at menn slår konene sine.

Flere kvinner enn menn rettferdiggjorde juling

I undersøkelsen ble menn og kvinner i 18 av Indias 28 stater og unioinsterritorier stilt spørsmålet «Etter din mening, er en mann berettiget til å slå eller banke opp sin kone?» – etterfulgt av ulike scenarioer.

I 14 av de 18 statene mente over 30 prosent av kvinnene at det under visse omstendigheter kan rettferdiggjøres at menn slår konene sine. En mindre prosentandel menn rasjonaliserte slik oppførsel.

Scenarioene undersøkelsen presenterte var



Om mannen mistenkte kona for å være utro



Hvis hun ikke respekterte svigerfamilien



Hvis hun kranglet med ham



Hvis hun nektet å ha sex med ham



Hvis hun gikk ut uten å informere ham



Hvis hun forsømte huset eller barna



hvis hun ikke lagde god mat



De vanligste årsakene som respondentene oppga for å rettferdiggjøre juling, var å neglisjere huset eller barna og vise manglende respekt for svigerfamilien.

Store forskjeller mellom statene

Det var store forskjeller i statene som ble undersøkt. I de sørlige statene Telangana, Andhra Pradesh og Karnataka, rettferdiggjorde henholdsvis 84, 84 og 77 prosent av kvinnene at menn slo konene sine. Mens i staten Himachal Pradesh mente 14,8 prosent av kvinnene det samme. Dette var den laveste andelen blant de undersøkte statene.

I samme stat rettferdiggjorde 14,2 av de spurte mennene vold mot kona under visse omstendigheter, mens i staten Karnataka mente 81,9 prosent av mennene det samme.

Skadelige kjønnsnormer

Spesialist på folkehelse og kvinnestudier, Amita Pitre i likestillingsorganisasjonen Gender Justice: Oxfam India, sier ifølge nettstedet india.com at deres undersøkelser viser at skadelige kjønnsnormer er med å rettferdiggjøre vold mot kvinner og jenter.

Spesialist Amita Pitre.

– Kjønnsnormene er patriarkatets verktøy og kvinner er like mye en del av det patriarkalske samfunnet som menn. Faktisk er kvinner opplært av samfunnet til å være strenge voktere av disse normene, spesielt overfor døtre og svigerdøtre, og det er en av de vanligste måtene de blir foreviget på, sier Pitre til nyhetsbyrået PTI.

– Alle grunnene som er nevnt for å rettferdiggjøre vold mot kvinner er et produkt av disse normene: hvis hun forsømmer huset eller barna, hvis hun nekter å ha sex med mannen, hvis hun ikke lager mat ordentlig – alle disse definerer hvordan kvinner bør oppføre seg i et samfunn. Det er like viktig at kvinner beveger seg bort fra en slik tankegang som menn, hvis kjønnsbasert vold mot kvinner må stoppe, legger hun til.