Forskere i Sør-Afrika: Omikron spres tilsynelatende dobbelt så raskt som delta

En kvinne testes for covid-19 på et sykehus utenfor Johannesburg i Sør-Afrika. Johannesburg ligger i provinsen Gauteng, som har vært episenteret for utbruddet av omikron. Foto: Shiraaz Mohamed / AP / NTB Les mer Lukk

NTB

Forskere i Sør-Afrika anslår at omikron-varianten tilsynelatende sprer seg mer enn dobbelt så raskt som delta, melder The New York Times.