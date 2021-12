WHO-forsker: Ikke la omikron føre til panikk

NTB

Verden må være forberedt og forsiktig, men ikke få panikk, oppfordrer WHOs sjefforsker Soumya Swaminathan. Omikron-varianten er nå påvist i 38 land.

– Hvor urolige skal vi være? Vi må være forberedte og forsiktige, ikke få panikk, for vi er i en annen situasjon enn for et år siden, sier hun i et intervju med Reuters.

Hun har håp om at omikron-varianten av coronaviruset er en mildere variant enn de andre, men hun understreker at ingenting er sikkert.

– Vi må vente, og la oss håpe at det er mildere. Men det er for tidlig å trekke klare konklusjoner om varianten, sier Swaminathan.

Flere andre WHO-topper kom samme dag med lignende budskap. Selv om det vil ta flere uker for å fastslå hvor smittsom omikron er, og hvor alvorlig sykdom den kan føre til, understreker de at svarene kommer snart.

– Vi kommer til å få svarene som alle der ute trenger. Vi må stole på vitenskapen nå, og være tålmodige og ikke redde, sier WHOs krisedirektør Michael Ryan.

Ingen registrerte dødsfall

Stadig flere land registrerer omikron-smitte, men Verdens helseorganisasjon (WHO) har ennå ikke mottatt meldinger om at det muterte coronaviruset har tatt liv.

– Jeg har ennå ikke sett rapporter om omikron-relaterte dødsfall, sa WHOs talsmann Christian Lindmeier på en pressekonferanse i Genève fredag.

Han understreker at organisasjonen er i full gang med å samle inn dokumentasjon, og at det vil komme langt mer etter hvert.

– Desto flere land som fortsetter å teste folk, og som leter spesielt etter omikron-varianten, desto flere tilfeller kommer vi til å finne, sier Lindmeier.

Han sier at det kanskje vil dukke opp dødsfall knyttet til omikron-smitte, men han håper at det ikke gjør det.

Deltavarianten dominerer

Selv om den muterte omikron-varianten har fått flere land til å innføre nye smittevernrestriksjoner, understreker han at deltavarianten står for 99 prosent av alle innrapporterte smittetilfeller de siste 60 dagene.

– Omikron kan være økende, og vi kan komme til et punkt der det tar over og blir den dominante varianten, men på dette tidspunktet er fortsatt delta den svært dominante varianten, sier Lindmeier.

Han minner om at mange av de nåværende restriksjonene er innført som følge av et økende antall delta-tilfeller de siste ukene. Derfor må folk først og fremst gjøre det de kan for å beskytte seg mot delta-varianten, og deretter omikron, understreker han.

Usikker vaksineeffekt

Coronavaksinene har vist seg effektive mot delta-varianten, mens det er mer usikkert om de også beskytter mot omikron-varianten. Ekspertene tror og håper at vaksinene uansett beskytter mot alvorlig sykdom når det gjelder omikron-varianten.

Ifølge WHO vil det ta flere uker før man har et klart bilde av hvor smittsom omikron-varianten er, og hvor alvorlig sykdom den fører til. Dette gjelder også vaksinenes og ulike medikamenters virkning på viruset.

– De første dataene viser at det er mer smittsomt. Men det er i grunnen alt vi vet så langt, sier Christian Lindmeier.

EUs smittevernbyrå ECDC rapporterte fredag om villsmitte med omikron i flere land i Europa. Samtidig påpekte byrået at nesten alle tilfellene som så langt er påvist på verdensbasis, er asymptomatiske eller milde.