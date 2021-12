Finsk politi mener å ha avslørt høyreekstrem terrorplan – fem menn pågrepet

Finsk politi mener å ha avslørt en høyreekstrem terrorplan. Fem finske menn er pågrepet og siktet for terrorplaner og brudd på landets våpenlover. Etterforskningsleder i Sørvest-Finlands politiavdeling kriminaloverbetjent Toni Sjöblom viste fredag fram beslaglagte våpen under en pressekonferanse. Les mer Lukk

NTB

Finsk politi har pågrepet fem menn som er mistenkt for å ha planlagt et høyreekstremt terrorangrep. Målet skal ha vært å skape et samfunnsmessig sammenbrudd.