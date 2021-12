Latterliggjort, norsk juletre ble tent i London

NTB

– Er vi i krig med Norge? Britene undrer seg over det norske juletreet som ble tent på Trafalgar Square i London torsdag kveld.

Torsdag kveld ble juletreet som Oslo kommune har gitt til London tent på Trafalgar Square.

Oslo har hvert år siden 1947 gitt et grantre som et symbol på Norges takknemlighet til Storbritannia for hjelpen under 2. verdenskrig.

Men det mangler ikke på bemerkninger om det norske juletreet.

– Hvor er resten av treet? spør avisen Evening Standard.

Treet ble hogd i Østmarka utenfor Oslo i november, men overfarten til Storbritannia har tydeligvis vært hard. Bilder i sosiale medier viser at treet mangler flere grener og ser noe redusert ut.

– Et symbol på vennskap, solidaritet, håp og fred

– Takk Norge, men kan vi få pengene tilbake?, skriver en twitterbruker.

En annen mener at Norge ikke tok sparkingen av Ole Gunnar Solskjær særlig godt.

Oslo-ordfører Marianne Borgen (SV) sa i forbindelse med fellingen av treet at er et symbol på at vi trenger hverandre og må være der for hverandre.

– Gaven til Londons innbyggere er valgt ut og gitt med mye kjærlighet og mye omtanke. Jeg håper den blir tatt imot som et symbol på vennskap, solidaritet, håp og fred, sa Borgen.