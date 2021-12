Biden må gjeninnføre Trumps innvandringspolitikk

Nicaraguanske migranter i Algodones i Mexico, langs grensa mot USA. Biden-administrasjonen må fra mandag av gjeninnføre Trumps politikk som medfører at asylsøkere må vente i Mexico mens søknaden behandles. Det hvite hus er sterkt kritiske til politikken. Foto: Felix Marquez / AP / NTB

NTB

Innvandringslovgivning som medførte at asylsøkere måtte vente i Mexico mens de ventet på å få søknaden behandlet, blir mandag igjen gjeldende i USA.

Donald Trump innførte den såkalte «remain in Mexico»-politikken da han var president. Det førte til at titusenvis av asylsøkere, stort sett fra Mellom-Amerika, ble sittende i Mexico mens de ventet på å få søknaden behandlet.

Joe Biden lovet en mer human innvandringspolitikk da han tok over, og tok raskt grep for å avskaffe programmet. Siden har saken gått veiein i domstolene i USA, og til slutt ba Biden-administrasjonen høyesterett om å utsette en gjeninnføring av programmet.

Høyesterett sa imidlertid i august at programmet bør fortsette, og USAs departement for innenlands sikkerhet (DHS) opplyser torsdag at loven trer i kraft igjen 6. desember, altså førstkommende mandag, på domstolens ordre.

Den mexicanske regjeringen opplyser at den ikke vil returnere mellomamerikanske asylsøkere som venter på asylbehandling i USA.

– Mexico har bestemt, av humanitære årsaker og midlertidig, at landet ikke vil sende tilbake migranter som har avtale med amerikanske innvandringsdommere om å be om asyl, heter det i en uttalelse fra landets utenriksdepartement.

Selv om USA nå altså gjeninnfører programmet, som offisielt er forkortet til MPP, retter Det hvite hus kritikk mot den.

– Presidenten mener fortsatt at MPP har flere mangler, fører til uforsvarlig menneskelig påkjenning og trekker ressurser og personell bort fra andre prioriterte saker. Det er derfor vi gjorde slutt på programmet, sier Bidens pressetalskvinne Jen Psaki.