Merkel overrasket med valg av punkelåt

Det tyske forsvaret hedret torsdag kveld avtroppende statsminister Angela Merkel, som noe overraskende ba om at det ble spilt en punkelåt under seremonien.

Mens forgjengerne Helmut Kohl og Gerhard Schröder henholdsvis valgte Beethoven og Frank Sinatra som avskjedsgave, spilte et militært orkester på Merkels oppfordring en av låtene til den østtyske punkedronningen Nina Hagen.

I låten «Du hast den Farbfilm vergessen» fra 1974 beklager Nina Hagen seg over at kjæresten har glemt å ta med fargefilm på ferie, og at ingen derfor vil tro hvor vakkert det var. Låten ble også tolket som skjult kritikk av regimet i DDR.

En synlig rørt Merkel, som selv vokste opp i DDR, ble også hyllet av en æresgarde med tente fakler under seremonien i Berlin.

I takketalen beskrev hun de 16 årene som statsminister som «begivenhetsrike og utfordrende, både politisk og menneskelig».

Neste uke overlater Merkel statsministerstolen til sosialdemokraten Olaf Scholz.