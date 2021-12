USA vil stanse milliardfusjon mellom dataselskap

NTB

Amerikanske konkurransemyndigheter har innledet en prosess for å stanse den planlagte fusjonen mellom britiske Arm Holdings og amerikanske Nvidia.

I september 2020 ble det kjent at det japanske holdingselskapet Softbank ønsket å selge sine aksjer i Arm Holdings til Nvidia for drøyt 360 milliarder kroner.

Nvidia er mest kjent for utvikling av prosessorer til grafikkort, mens Arm står bak mikroprosessorer som brukes i mesteparten av verdens mobiltelefoner og nettbrett, samt i en rekke smartprodukter.

En fusjon mellom de to selskapene ville ha resultert i en ny gigant innen IT-industrien.

Konkurransemyndigheten FTC i USA har nå levert et søksmål for å stanse fusjonen, som de mener ville ha hindret innovasjon i databrikkebransjen.

– Avtalen ville ha gitt en av de største databrikkeselskapene kontroll over datateknologi og design som konkurrerende selskap er avhengig av for å kunne produsere sine egne konkurrerende databrikker, heter det i begrunnelsen fra FTC.

Nvidia sier ifølge Reuters at de vil fortsette å jobbe for å vise at transaksjonen vil gagne industrien og fremme konkurranse. Arm vil ikke kommentere saken overfor nyhetsbyrået.