Østerrikes statsminister trekker seg

NTB

Østerrikes statsminister Alexander Schallenberg går av etter knappe to måneder i posten.

Schallenberg kunngjorde avgangen kort tid etter at det ble kjent at landets tidligere statsminister, partikollegaen Sebastian Kurz, ga seg i politikken for å forsvare seg mot korrupsjonsanklager.

Schallenberg var tidligere utenriksminister og overtok da Kurz trakk seg som statsminister tidligere i høst. Begge tilhører høyrepartiet ÖVP, som sitter i regjering sammen med De grønne.

Innenriksminister Karl Nehammer omtales nå som aktuell både som ny ÖVP-leder og statsminister.