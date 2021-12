Kirurg amputerte feil bein – fikk over 27.000 kroner i bot

Retten i Østerrike har bøtelagt en kirurg for å amputere feil bein hos en eldre pasient.

I retten forklarte den 43 år gamle kirurgen at handlingene hennes oppsto som følge av en «menneskelig feil»; hun la skylden på at det hadde vært en kontroll-svikt i operasjonssalen.

Ifølge The Guardian brydde dommeren seg fint lite om dette, og dømte henne for grov uaktsomhet. Kirurgen fikk en bot på 2700 euro, i underkant av 28.000 norske kroner.

Den 43 år gamle kirurgen hadde rett og slett markert feil bein på den 82 år gamle pasienten i forkant av operasjonen. Operasjonen fant sted i den østerrikske byen Freistadt i mai.

Pasienten omkom før saken kom opp i retten, men avdødes kone ble kompensert med 5000 euro for ulempene dette medførte 82-åringen.

Institusjonen som var ansvarlig for uhellet, har ifølge The Guardian gitt ut en uttalelse. Her forklarer de at bakgrunnen for denne hendelsen har blitt analysert i detalj. I tillegg skal interne rutiner ha blitt diskutert med operasjonsteamet, som også har mottatt praktisk trening.