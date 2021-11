MI6-sjefen tror Kina står i fare for å gjøre feilgrep

NTB

Sjefen for den britiske etterretningstjenesten MI6 antyder i en sjelden tale at han tror Kina står i fare for å feilberegne når det gjelder inngrep mot Taiwan.

– Kinas myndigheter tror på sin egen propaganda om Vestens skrøpelighet, og undervurderer besluttsomheten til amerikanske myndigheter. Risikoen for feilberegning basert på for høy selvtillit er reell, sa Richard Moore under en tale på et arrangement i London tirsdag.

The Guardian skriver at uttalelsen tydelig hadde som hensikt å advare Kina om å gjøre framstøt for å ta kontroll over Taiwan, som de anser som en del av Kina.

Moore nevnte ikke Taiwan eksplisitt, men spørsmålet om øyas uavhengighet er en kilde til spenning mellom Kina og Vesten.

Under talen uttalte også Moore at Kina har blitt den største enkeltprioriteringen for MI6 for første gang i etterretningstjenestens historie.