Kona til «El Chapo» har blitt dømt til fengsel

NTB

En dommer i USA har dømt Emma Coronel Aispuro, kona til narkotikabaronen Joaqin «El Chapo» Guzman, til fengsel i tre år.

Aispuro var tiltalt for narkotikasmugling og hvitvasking av penger, og i forkant av domsopplesningen ba hun retten om unnskyldning.

– Jeg vil uttrykke min anger for all skade jeg skal ha gjort. Jeg lider som et resultat av den smerten familien min er påført, sa hun på spansk.

Straffen på tre år er mildere enn de fire årene aktor ba om. Dommeren påpekte at Aispuro bare var en tenåring da hun giftet seg med den beryktede narkobaronen, og at hun erklærte seg skyldig da hun ble pågrepet.

Ektemannen Guzman ble i 2019 dømt til fengsel på livstid. De har to døtre sammen, noe Aispuro ba dommeren ta hensyn til før straffeutmålingen.