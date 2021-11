Bradley Cooper (46) overfalt med kniv: – Det var ganske sinnssykt

Knivoverfallet skjedde da han var på vei for å hente sin fire år gamle datteren, og skulle reise med undergrunnsbanen i New York.REUTERS/Lucas Jackson

Skuespilleren reagerte lynraskt da han ble klar over angriperen. Det reddet trolig livet hans.

– Jeg skjønte at jeg har blitt for avslappet i byen. Guarden min var nede, forteller den 46 år gamle skuespilleren i en podcast, skriver USA Today

Cooper er en amerikansk skuespiller med karriere innen film, teater og TV. Han er blant annet kjent for sine roller som Will Tippin i TV-serien Alias, Phil Wenneck i The Hangover-filmserien og Templeton Peck i filmen The A-Team.

Skulle hente datteren (4)



Knivoverfallet skjedde da han skulle reise med undergrunnsbanen i New York for å hente sin fire år gamle datter.

Mens han gikk på fortauet, hørte han på musikk i headset. Derfor oppfattet han først ikke hva som skjedde.

Plutselig merket han at noen forsøkte å ta kontakt bak ryggen hans. Da stirret han rett inn i øynene på en ung angriper med kniv.

– Jeg så ned og der ser jeg en kniv. Så ser jeg opp, og jeg ser inn i personens øyne. Jeg ble satt ut av hvor ung han er, forteller Cooper.

La på sprang – tok bilde av angriperen



Han trodde først det bare var en fan som ville ta et bilde, men forsto raskt alvoret i situasjonen.

– Jeg ble truet med kniv. Det var ganske sinnsykt, forteller 46-åringen, som fikk avverget angrepet ved å slå armen på gjerningsmannen opp i luften med sin egen albue. Deretter la han på sprang og gjemte seg.

Fra sitt skjulested klarte han å ta bilder av gjerningspersonen, før han tok opp forfølgelsen for om mulig varsle noen politifolk,

Han fikk til slutt stanset en politibil og viste dem bildene, men de var mest interessert i om han faktisk var blitt stukket og skadet, men det viste seg at han slapp fra det med skrekken.

Angriperen ble aldri pågrepet, og hendelsen som fant sted i oktober 2019, ble heller aldri anmeldt av skuespilleren.