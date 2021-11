Abiy Ahmed ber opprørere overgi seg – hevder å ha gjort store militære fremskritt

Etiopias statsminister, fredsprisvinner Abiy Ahmed, hevder regjeringsstyrkene er nær seier i borgerkrigen og ber opprørere overgi seg. Bildet er fra et tidligere videoklipp av Abiy i uniform. Det er ikke kjent hvor i landet eller når videoen er tatt opp. Foto: Prime Minister of Etiopia via AP / NTB

Les mer

Lukk