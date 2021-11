Advarer mot svekket vaksineeffekt mot omikron

Den nye mutasjonen sprer panikk verden over. Nå slår vaksinetopp alarm om vaksinens ineffektivitet mot «omikron».

– Jeg tror det blir snakk om et betydelig fall i effektivitet. Jeg vet bare ikke hvor mye fordi vi må vente på dataene, sier sjef for Moderna, Stéphane Bancel til Financial Times, melder Reuters.

Vil forlenge pandemien



Dette er nedslående nyheter i kappløpet om å slå ned den nye virusmutasjonen, som har vist seg å være vesentlig mer smittsom enn andre coronavarianter.

Uttalelsen fra Moderna-sjefen har allerede påvirket finansmarkedene.

Dersom vaksinemotstanden i mange land fortsetter, er det en reell frykt for at dette kan føre til flere sykdommer og sykehusinnleggelser etter jhvert som omikron sprer seg.

Dette vil trolig forlenge pandemien.

– Dette blir ikke bra

– Alle forskere jeg har snakket med sier at «dette blir ikke bra», sier Moderna-sjefen.

Omikron er en mutert utgave av coronaviruset SARS-CoV-2, som kan føre til sykdommen kjent som covid-19.

Omikron har hele 50 dokumenterte mutasjoner, inkludert 32 forbundet med spike-proteinet. Det er spike-proteinet som hjelper viruset å spre seg blant mennesker.

Vil ta måneder å utvikle ny vaksine



Forskere er allerede i gang med å utvikle en ny vaksine som kan ta høyde for de nye mutasjonene, men advarer om at dette kan ta tid. I mellomtiden vil omikron rekke å spre seg til alle deler av verden i høyt tempo.

– Vaksine for Omikron-varianten kan ta måneder, advarer administrerende direktør for den amerikanske vaksineprodusenten Moderna, Stéphane Bancel, i et intervju med CNBC, skriver Nesweek.

Og selv om forskerne vil kunne utvikle en ny vaksine, vil det trolig ta lang tid før vaksinene kan masseproduseres og rulles ut i stor skala slik at mennesker på alle kontinent får tatt den i bruk.

Men ifølge Bancel kan en høyere dose på 100 mikrogram av selskapets boosterskudd være klar mye tidligere.

– Den høyere dosen kan gjøres med en gang, men det vil ta måneder før den Omicron-spesifikke varianten er klar til å sendes i store mengder, understreker Bancel overfor CNBC.

Liten sannsynlighet for mer alvorlig sykdom

WHO har klassifisert varianten som «bekymringsfull». Foreløpige funn tyder på økt risiko for reinfeksjon med denne varianten.

Folkehelseinstituttet opplyser i en risikorapport at varianten kan være mer smittsom, men at det er liten sannsynlighet for at den gir mer alvorlig sykdom.

Saken oppdateres