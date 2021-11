Pave Frans søker bedre forhold til ortodokse under Hellas-besøk

NTB

20 år etter at forrige pavebesøk i Hellas møtte store protester drar pave Frans til Aten lørdag, i et forsøk på å bedre forholdet mellom Den katolske kirke og de ortodokse kirkene.

Det er Frans' andre tur til Hellas, da han besøkte Lesvos i 2016, men det første en pave har avlagt til Aten siden 2001. Besøket skal blant annet inkludere en høymesse og møter med Hellas' kirkelige leder, erkebiskop Ieronymos.

Nær 1.000 år etter den store skismaen er forholdet til Den katolske kirke i Hellas fortsatt anspent. Mer konservative gresk-ortodokse gir fortsatt Den katolske kirke skylda for bruddet mellom kirkene, samt for det fjerde korstog som plyndret Konstantinopel i 1204.

Erkebiskopen i Aten, Theodoros Kodidis, kaller det et tegn på håp og framgang at de fleste på begge sider har akseptert besøket. Han legger til at det blir et samlende øyeblikk for katolikker i Hellas, som utgjør knappe én prosent av landets befolkning.

Johannes Paul den 2. besøkte Aten i 2001, og ble møtt av demonstrasjoner fra hundrevis av munker. De ringte kirkeklokker og heiste svarte flagg i klostrene sine.

– For 20 år siden var situasjonen veldig annerledes, det var første gang en pave besøkte Hellas. Motstanden var mye sterkere. I dag finnes det noen fiendtlig innstilte stemmer, men det er veldig marginalt. Det ortodokse hierarkiet i Hellas ønsker paven velkommen, sier Kodidis.