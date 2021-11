Dutertes foretrukne etterfølger trekker seg fra presidentvalg

Den foretrukne etterfølgeren til den kontroversielle presidenten Rodrigo Duterte trakk seg tirsdag fra presidentvalget på Filippinene. Senator Christopher «Bong» Go har vært Dutertes nære medhjelper i lang tid. Tirsdag annonserte han at han trekker seg fra neste års presidentvalg. Han gjør «det øverste offeret for landets beste og for samholdets skyld.» På bildet bærer tilhengere av presidenten plakater av ham og senator Go. Foto: Aaron Favila / AP Photo / NTB

NTB

Den foretrukne etterfølgeren til den kontroversielle presidenten Rodrigo Duterte trakk seg tirsdag fra presidentvalget på Filippinene.

Senator Christopher «Bong» Go har vært Dutertes nære medhjelper i lang tid. Tirsdag annonserte han at han trekker seg fra neste års presidentvalg. Han gjør «det fremste offeret for landets beste og for samholdets skyld.»

– Jeg har innsett at handlingene mine har gått imot hjertet og hodet mitt. Jeg er bare menneskelig. Jeg blir såret og sliten til tider. Derfor trekker jeg meg fra valget, sa senatoren tirsdag.

Familien skal også ha vært motstander av kandidaturet, sier Go.

Rodrigo Duterte skal gå av som president etter valget i mai 2022, ettersom man etter filippinsk lov kun får avtjene én presidentperiode på seks år. Til tross for at den 76-årige presidenten i oktober sa at han skulle pensjonere seg, registrerte han seg til valg som senator 15. november.

Etter at «Bong» Go har trukket seg er de fremste kandidatene i presidentvalget tidligere senator Ferdinand «Bongbong» Marcos Jr, visepresident Leni Robredo, Manilas ordfører Francisco «Isko Moreno» Domagoso og senator Panfilo Lacson.

Dutertes tid ved makten har vært preget av en blodig krig mot narkotika, som har kostet mellom 5.100 og 12.000 menneskeliv. Medlemmer av opposisjonen har hevdet at tallet er over 20.000.