Øystaten Barbados har blitt republikk – gir Rihanna heltestatus

NTB

Barbados erklærte seg formelt som verdens nyeste republikk ved midnatt, og fjernet dronning Elizabeth II som statsoverhode i en høytidelig seremoni.

Under seremonien ble det britiske kongehusets flagg firet, og generalguvernør Dame Sandra Mason ble tatt i ed som den karibiske øynasjonens første president.

Mason ble valgt som president av parlamentet på Barbados i oktober, og prins Charles var gjest på seremonien i Bridgetown.

Øystaten, som er kjent som et turistparadis med vakre strender, har vært selvstendig siden 1966. Hele tiden har Storbritannias dronning Elizabeth vært statssjef, men for et år siden kunngjorde statsminister Mia Mottley at øya skulle legge sin koloniarv bak seg.

Dronning Elizabeth har sendt Barbados en gratulasjonsmelding der hun uttrykker at øya alltid har hatt en spesiell plass i hennes hjerte, og at hun er svært fornøyd med at de blir innenfor Samveldet av nasjoner.

– Idet dere feirer denne store dagen, sender jeg dere og alle barbadere mine varmeste gode ønsker om lykke, fred og velstand i fremtiden, skriver dronningen.

En annen kvinne med en sentral rolle i Barbados' historie er popsangeren Rihanna. Hun ble offisielt erklært som nasjonalhelt under seremonien, og fikk æresplass sammen med høytstående politikere og embetsmenn.

– Må du fortsette å skinne som en diamant og bringe ære til landet vårt, sa Mottley til popstjerna.