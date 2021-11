Ny gransking av amerikansk luftangrep som drepte sivile i Syria

NTB

Pentagon iverksetter en ny gransking av et luftangrep i Syria i 2019 der mange sivile ble drept.

Avgjørelsen kommer to uker etter at The New York Times avslørte at det amerikanske forsvaret forsøkte å skjule de sivile dødsfallene.

Storavisen skriver at en amerikansk spesialstyrke i Syria slapp tre bomber over en gruppe sivile i nærheten av IS-bastionen Baghouz den 18. mars 2019. Om lag 80 personer ble drept i angrepet, hovedsakelig kvinner og barn. Det er et av angrepene som har ført til flest sivile tap i kampen mot IS, ifølge avisen.

Forsvarsminister Lloyd Austin instruerte mandag general Michael Garrett til å «gjennomgå rapportene fra etterforskningen av hendelsen» og «gjennomføre ytterligere undersøkelser av fakta og omstendigheter knyttet til det», sier Pentagons talsperson John Kirby.

Garretts har tre måneder på seg til å vurdere «sivile tap som følge av hendelsen, overholdelse av krigens regler, journalføring og rapporteringsprosedyrer», opplyste Kirby videre.

Forsvaret innrømmet ikke flyangrepet offentlig før The New York Times sendte sine funn til USAs sentralkommando Centcom, som viste til an gransking av angrepet. Den konkluderte med at 16 IS-krigerne og 4 sivile ble drept i angrepet, som karakteriseres som «legitimt» og «proporsjonalt».

Sentralkommandoens talsperson Bill Urban sier granskningen ikke klarte å slå fast statusen til de 60 andre som døde i angrepet. Han legger til at noen kvinner og barn «enten gjennom indoktrinering eller eget valg valgte å gripe til våpen, og dermed strengt tatt ikke kan klassifiseres som sivile».