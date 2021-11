USA styrker vaksineanbefalingen

NTB

Økende bekymring for omikronvarianten gjør at det amerikanske smittevernbyrået CDC nå råder alle voksne amerikanere til å ta en oppfriskningsdose.

Personer over 18 år bør få en ekstra vaksinedose seks måneder etter at de ble fullvaksinert med Pfizer/Biontechs eller Modernas vaksiner, og etter to måneder dersom de er vaksinert med Johnson & Johnsons vaksine, heter det i anbefalingen fra CDC.

Fra før anbefalte CDC at alle over 50 år, samt personer over 18 som bor på helseinstitusjoner, «burde» få en oppfriskningsdose. Alle andre «kunne» ta den ekstra vaksinen. Endringen i ordlyden og rådet signaliserer en økende bekymring for omikron, til tross for at det finne lite informasjonen om varianten, skriver The New York Times.

Ifølge The Washington Post er det er ventet at Pfizer/Biontech innen få dager søker legemiddeltilsynet FDA om at en oppfriskningsdose av deres vaksine også kan gis til 16- og 17-åringer.

Det er ennå ikke kjent hvor godt dagens vaksiner beskytter mot den nye virusvarianten.