Kinas omikron-respons: «En ugjennomtrengelig festning mot spredning av virus»

En rekke land har valgt å dumpe «zero covid» og velger å leve med viruset. Kina har tviholdt på tiltaket, og mener nå å ha bevis på at at de tok det riktige valget. Les mer Lukk

Samtidig som en rekke land verden over innfører innreiseforbud og tiltak for å stanse spredningen av coronavirus-varianten omikron, har Kina is i magen.