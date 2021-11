Fire omkom i uvær i Tyrkia

NTB

Vind opp mot orkans styrke førte til at Bosporos-stredet i Tyrkia ble stengt mandag. Fire mennesker har mistet livet i uværet.

Vindkastene i Istanbul var opp mot 36 meter per sekund. I tillegg til de fire døde er 19 personer skadd.

Et av ofrene var en kvinne som døde da at et tak falt over henne i Esenyurt-distriktet på den europeiske siden av byen, ifølge nyhetsbyrået DHA.

Både kvinnen og hennes sønn ble begravd under bygningsmassene. Vitner forteller til kanalen TRT at kvinnen brukte kroppen sin til å beskytte sønnen, som behandles på sykehus.

Kystverket i Tyrkia meldte på Twitter mandag at det viktige Bosporos-stredet, som forbinder Svartehavet og Middelhavet, skulle stenges for skipstrafikk i begge retninger fra kl. 12.30 norsk tid.

Flytrafikken i området ble omdirigert til andre flyplasser i Tyrkia. Både bygninger og annen infrastruktur har blitt ødelagt i uværet.