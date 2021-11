Påtalemyndigheten ber USAs høyesterett se på Cosby-saken

NTB

Påtalemyndigheten har bedt USAs høyesterett om å gjennomgå kjennelsen som førte til at Bill Cosbys dom for seksuelle overgrep ble omgjort.

Aktor Kevin Steel skriver i en begjæring til høyesterett at kjennelsen fra domstolen i Pennsylvania som opphevet Cosbys dom kan tjene som et «advarende eksempel».

– Avgjørelsen som sådan kan få vidtrekkende negative konsekvenser. Høyesterett kan rette opp i det vi mener er en forferdelig feil, skriver Steel.

I juli avgjorde høyesterett i delstaten Pennsylvania at dommen mot Cosby ikke var gyldig da de mente han ikke hadde fått en rettferdig rettssak.

I tillegg har Cosbys advokater lenge argumentert for at Cosby stolte på et løfte om at han ikke kom til å bli tiltalt for innrømmelser han kom med under en sivil rettssak. Innrømmelsene ble senere brukt mot ham i to rettssaker.

Det eneste beviset på et slikt løfte er en pressemelding fra 2005 der daværende aktor Bruce Castor skrev at han ikke hadde nok bevis for å pågripe Cosby.

Da dommen ble omgjort hadde 84 år gamle Cosby allerede sonet to år for å ha dopet ned og utnyttet en universitetsansatt i 2004. Han ble i 2018 dømt til å sone mellom tre og ti år i fengsel.

Steele argumenterer i begjæringen at det blir satt en farlig presedens dersom pressemeldinger blir brukt som avtaler om immunitet.

Begjæringen til høyesterett betyr imidlertid ikke at saken automatisk blir tatt opp på nytt. Høyesterett avviser flertallet av slike begjæringer.