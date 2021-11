Rapport: Skalldyr og blekksprut føler smerte – bør ikke kokes levende

NTB

Skalldyr og blekksprut føler smerte og bør ikke kokes levende, ifølge en ny forskningsrapport.

Rapporten fra London School of Economics slår fast at ulike arter av blekksprut, kreps og krabbe er i stand til å føle smerte. Nå legges artene til på en liste over dyr som skal beskyttes av en ny dyrevelferdslov i Storbritannia, skriver CNN.

Rapporten har gått gjennom 300 forskningsstudier for å evaluere bevisene for om artene er sansende, altså om de kan føle smerte eller frykt.

Ifølge rapporten bør ikke dyrene kokes levende, slik man tradisjonelt har gjort. Den inneholder også beskrivelser av hvordan man helst bør gå fram i forbindelse med transport og slakt.

Mattilsynet har tidligere anbefalt å bedøve krabber før koking, ettersom man har hatt manglende informasjon på området.

I 2020 sa seksjonssjef i Mattilsynet Friede Andersen til NRK at levende koking av skalldyr kunne være dyreplageri.

– Vi vet veldig lite om hva som skjer og hva vi utsetter krabbene for. Derfor skal man heller ikke gjøre det, var oppfordringen fra Andersen den gang.

Bedøvelse av krabbe kan gjøres ved isbad, eller med et knivstikk midt mellom øynene i munnpartiet og omtrent to centimeter inn, ifølge Andersen.