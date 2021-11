WHO: Omikron utgjør svært høy global risiko

WHO ber om mer forskning for å forstå Omikron-variantens potensial til å smitte ferdigvaksinerte personer og de som allerede har hatt covid-19. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration

NTB

Omikron-varianten av covid-19 vil trolig spre seg over hele verden, sier Verdens helseorganisasjon (WHO). Flere land stenger grensene for alle utlendinger.