Filippinene stenger grensene for turister igjen

Filippinske helsearbeidere lar seg vaksinere, i et land der vaksineringen mot covid-19 går langsomt. Foto: Aaron Favila / AP / NTB

NTB

I forrige uke kunngjorde Filippinene at de ville åpne grensene for turister, men på grunn av omikronvarianten blir denne avgjørelsen midlertidig stanset.

Turister skulle få slippe inn fra 1. desember, men risikoen for å slippe inn den nye varianten i et land der mesteparten av befolkningen er uvaksinert, førte til at helsemyndighetene snudde.

Turisme er en viktig næring for den filippinske økonomien og utgjorde nær 13 prosent av bruttonasjonalprodukt (BNP) i 2019. Den gang var det nærmere åtte millioner turister som besøkte landet. I fjor falt tallene til 5,4 prosent av BNP og 1,48 millioner turister.

Drøyt en tredel av Filippinenes 110 millioner innbyggere er vaksinert.