Flere land stenger grensene

NTB

Japan gjeninnfører streng grensekontroll og nekter alle utenlandske tilreisende adgang på grunn av den nye koronavarianten omikron.

De skjerpede innreisereglene, som ble kunngjort mandag, kommer få uker etter at reglene ble lempet på.

– Vi vil forby innreise for utlendinger fra hele verden fra og med 30. november, sa statsminister Fumio Kishida på en pressekonferanse.

Avgjørelsen setter til side ordningen som åpnet for at forretningsreisende på korte besøk, utenlandske studenter og arbeidere fikk komme inn i landet.

Japan innførte i helgen karantenekrav for reisende fra Sør-Afrika og åtte andre land. Mandag opplyste Kishida at det også innføres karantenekrav for reisende fra ytterligere 14 land der virusvarianten er oppdaget.

Samtidig har Filippinene reversert en beslutning om å åpne grensene for fullvaksinerte turister. Australia vurderer også å gjøre om planlagte lempelser på grenserestriksjoner, mens Israel har stengt grensa for alle utlendinger.