Presidentkandidater ber om ro etter jevnt valg i Honduras

NTB

Toppkandidatene i søndagens presidentvalg i Honduras oppfordret til ro da stemmelokalene stengte i det som omtales som et jevnt valg.

Honduranerne skal velge etterfølgeren til president Juan Orlando Hernandez, som gir seg etter å ha styrt landet siden 2014. Den omstridte presidenten er blant annet anklaget for narkotikasmugling av USA.

Meldinger om trusler og vold i valgkampen førte til frykt for at valget skulle utløse uro og vold. Det skjedde for fire år siden etter at Hernandez vant og sikret seg sin andre periode på rad, etter beskyldninger om valgfusk.

Mer enn 30 personer døde da myndighetene slo ned den månedslange protesten.

Maner til ro

– Vi vil at dette skal være en begivenhet for folket og skje i fred og ro, sier venstrekandidaten Xiomara Castro, som er ledet på meningsmålingene forrige måned og kan bli landets første kvinnelige president.

– Fred og ro er uvurderlig, og hør godt på meg: ikke en dråpe blod er verdt det, sier Nasry Asfura, ordføreren i Tegucigalpa og kandidat for det regjerende høyreorienterte nasjonalpartiet (PN).

Valglokalene stengte klokken 5 lokal tid, men de som sto i kø, fikk lov til å stemme. Mer enn fem millioner hadde registrert seg for å stemme, og landets valgkommisjon sier oppslutningen har vært høy.

Ber partiene vente på resultatene

Kommisjonen oppfordrer også partiene til å ikke utpeke seg selv som vinnere før det offisielle resultatet er klart.

De samme valgmyndigheten melder at det er tekniske problemer med å overføre valgresultatet fra 442 lokaler, ifølge TV-kanalen TeleSUR.

Opposisjonen har uttrykt frykt for at valget kan være manipulert for å holde PN ved makten, noe som kan føre til nye og voldelige protester.