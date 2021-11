WHO: Kan være økt fare for reinfeksjon med omikron

Sekvensering av virus på Ullevål sykehus. Illustrasjonsfoto: Heiko Junge / NTB Les mer Lukk

NTB

Innledende studier tyder på at omikron-varianten kan gi økt fare for at folk som allerede har hatt corona, får viruset igjen, opplyser WHO søndag.