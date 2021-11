EU-sjef: Kamp mot klokka for å forstå omikron

EU-sjef Ursula von der Leyen ber folk om å holde smittevernregler og la seg vaksinere for å gi forskerne tid til å få oversikt over den nye coronavarianten omikron. (AP Photo/Mindaugas Kulbis)

NTB

EU-kommisjonens leder Ursula von der Leyen sier det er en kamp mot klokka å få oversikt over coronavarianten omikron, og – om nødvendig – modifisere vaksiner.

– Forskere og vaksineprodusenter må ha to til tre uker for å danne seg et fullstendig bilde av mutasjonene til denne omikronvarianten, sa von der Leyen under et besøk i Riga søndag.

Hun anmodet folk om å ta smittevernregler på alvor og gi forskerne tid til å forstå omikronstammen.

– Vi må kjøpe oss tid, sa hun, og ba folk til å la seg vaksinere, bruke munnbind og holde avstand til hverandre.