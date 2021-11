FHI: 13 personer har fått påvist omikron på fly i Nederland

NTB

Den nye coronavarianten omikron er påvist hos 13 personer som kom til Nederland på fly fra Sør-Afrika fredag, opplyser smitteverndirektør Frode Forland i FHI.

Det melder VG søndag formiddag.

Av de 600 passasjerene på flyene, har 61 testet positivt for corona, hvorav 13 har fått påvist den nye virusvarianten, ifølge Forland.

Opplysningene er foreløpig ikke bekreftet av nederlandske myndigheter.

De to flyene fra Cape Town og Johannesburg landet fredag morgen på Schiphol ved Amsterdam. Passasjerene og besetningen måtte vente i flere timer før de fikk forlate flyene, og alle ble testet for corona. Prøvene er nå blitt analysert.

Søndag kom Folkehelseinstituttet (FHI) med sin risikoanalyse vedrørende den nye muterte coronavarianten. Der ble det klart at omikron-varianten allerede kan være i Norge, og at FHI vurdere at den uansett vil komme til Norge før eller senere.

Virusvarianten er også påvist i Tyskland, Tsjekkia og Italia, mens Danmark mistenker to tilfeller.

Franske myndigheter meldte søndag at det trolig bare er snakk om timer før varianten også påvises der. Omikron-varianten anses å være mer smittsom enn deltavarianten, og det er frykt for at vaksinene ikke virker like godt på denne som på andre varianter av coronaviruset. Det er uklart om den gir mer alvorlig sykdom, eller eventuelt mindre alvorlig sykdomsforløp.

Søndag ble det klart at den også er påvist i Australia.

Den nye omikron-varianten har fått Norge og flere andre land til å stenge for flygninger fra Sør-Afrika og nabolandene Namibia, Botswana, Zimbabwe, Zambia, Lesotho og Eswatini.

