Lege: Ikke alvorlig sykdom blant omikron-smittede pasienter

Angelique Coetzee, leder i Sør-Afrikas legeforening Sama, ble bekymret etter at hun i begynnelsen av november begynte å få henvendelser fra pasienter som klaget over at de var ekstremt utmattet.

NTB

Personer som er smittet med den nye coronavarianten omikron, er ikke blitt alvorlig syke, opplyser lederen for Sør-Afrikas legeforening.

– Pasientene klager for det meste over vondt i kroppen og trøtthet, ekstrem trøtthet, og vi ser det i den unge generasjonen, ikke blant eldre personer, sier Angelique Coetzee, leder i landets legeforening Sama, til BBC.

Hun understreker at forskningen på virusvarianten fortsatt er i et svært tidlig stadium, og legger til at kun 24 prosent av den sørafrikanske befolkningen er fullvaksinert.

Coetzee har overfor andre medier uttrykt bekymring for hvilken virkning varianten har på eldre mennesker med underliggende sykdom.

Legen skal ha vært den første som varslet sørafrikanske myndigheter om at det muligens fantes en ny mutert koronavariant 18. november.

